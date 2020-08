Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Widerstand wegen fehlender Mund-Nasen-Bedeckung - 20-Jähriger reagiert uneinsichtig und aggressiv

Bild-Infos

Download

München (ots)

Am Mittwoch (5. August) sprachen Bundespolizisten am Ostbahnhof einen 20-Jährigen wegen fehlender Mund-Nasen-Bedeckung an. Noch während polizeilicher Maßnahmen wollte er sich entfernen, beleidigte die Beamten, leistete ihnen Widerstand und griff sie tätlich an.

Bei einem Streifengang von Bundespolizisten im Münchner Ostbahnhof fiel den Beamten gegen 08:30 Uhr ein junger Mann ohne, die für Bahnhöfe vorgeschriebenen, Mund-Nasen-Bedeckung auf. Als sie ihn darauf hinwiesen, reagierte der 20-jährige Deutsche aggressiv und zog nur wiederwillig sein T-Shirt über den zu Bedeckenden Bereich. Im Weiteren wollte er sich entfernen und einer Kontrolle entziehen. Als ein Beamter den in München Geborenen zur Feststellung der Identität am Arm festhielt, schubste er diesen gegen eine Wand, beschwerte sich über Polizeigewalt gegen Ausländer und beleidigte die Beamten. Der in Feldkirchen, Lkr. München, Lebende wurde daraufhin gefesselt und auf die Dienststelle verbracht. Auch hiergegen wehrte er sich und beleidigte die Polizisten als "Rassisten".

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 20-Jährige die Wache wieder verlassen. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Petra Wiedmann

Bundespolizeiinspektion München

Arnulfstraße 1 a - 80335 München

Telefon: 089 515 550 224

E-Mail: bpoli.muenchen.oea@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion München ist zuständig für die

polizeiliche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der

Anlagen der Deutschen Bahn und im größten deutschen S-Bahnnetz mit

über 210 Bahnhöfen und Haltepunkten auf 440 Streckenkilometern. Der

räumliche Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion München

mit dem Bundespolizeirevier München Ost und Diensträumen in Pasing

und Freising umfasst neben der Landeshauptstadt und dem Landkreis

München die benachbarten Landkreise Dachau, Ebersberg,

Fürstenfeldbruck, Starnberg, Erding und Freising. Sie finden uns im

Münchner Hauptbahnhof unmittelbar neben Gleis 26.

Telefonisch sind wir rund um die Uhr unter 089 / 515550 - 111 zu

erreichen.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell