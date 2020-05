Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Räuberische Erpressung unter Vorhalt einer Schusswaffe

Northeim (ots)

Moringen, Northeimer Straße, Dienstag, 19.05.2020, 20:50 Uhr

MORINGEN (köh) - Am Montagabend betrat ein bislang unbekannter Mann den Verkaufsraum der Tankstelle und erbeutete unter Vorhalt einer Schusswaffe mehrere hundert Euro Bargeld.

Der unbekannte Täter kam laut Zeugenaussagen zu Fuß aus Richtung Kreisel in der Northeimer Straße und betrat kurz vor der Schließung unter einem Vorwand die Tankstelle. Vor dem Verkaufstresen habe er eine Schusswaffe herausgezogen und Bargeld von der Angestellten gefordert. Nachdem die Angestellte das Bargeld in eine vom Täter mitgeführte Plastiktüte gesteckt hatte, verließ dieser fluchtartig das Tankstellengebäude und lief in Richtung Breslauer Straße davon.

Seine Flucht setzte er in Richtung Königsberger Straße und Tannenbergstraße fort. Möglicherweise hat in diesem Bereich ein Fluchtfahrzeug gestanden.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Männlich, deutsches/europäisches Erscheinungsbild, Sprache hochdeutsch, ca. 170 cm groß, 25-30 Jahre alt, kurze blonde Haare, auffällig dick, Drei-Tage-Bart, medizinische OP-Maske, weißes T-Shirt, evtl. Base-Cape, verwaschene blaue Jeanshose.

Zeugen, die Hinweise zum Täter, der Fluchtrichtung oder einem eventuellen Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, diese der Northeimer Polizei unter der Telefonnummer 05551-70050 mitzuteilen.

