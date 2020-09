Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lohne/Vechta - E-Scooter ohne Versicherung gefahren

Am Donnerstag, 03. September 2020, gegen 08.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Straße Bittgang einen 30-jährigen Fahrer aus Lohne mit einem E-Scooter. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der mitgeführte E-Scooter nicht versichert war. Ebenfalls am Donnerstag, 03. September 2020, gegen 07.35 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 22-jährigen Fahrer aus Lohne mit einem E-Scooter in der Franz-Vorwerk-Straße. Auch für diesen E-Scooter bestand kein Versicherungsschutz. Beiden Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Vechta- Mofa ohne Versicherung gefahren

Am Donnerstag, 03. September 2020, gegen 14.22 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte eine 59-jährige Mofa-Fahrerin aus Vechta in der Falkenrotter Straße. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass an dem Mofa ein altes Versicherungskennzeichen aus 2019 angebracht war. Ein aktueller Versicherungsschutz für das Mofa bestand nicht. Der Fahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lohne- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 03. September 2020, gegen 16.55 Uhr, wurde ein 21-jähriger PKW-Fahrer von Polizeibeamten in der Straße Südring kontrolliert. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem war der PKW nicht pflichtversichert. Die Kennzeichen wurden entstempelt. Eine Weiterfahrt wurde dem 21-Jährigen untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

