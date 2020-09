Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel- Fahren ohne Führerschein

Am Donnerstag, den 03.September 2020, gegen 12.30 Uhr befuhr ein 31-jähriger Barßeler mit seinem PKW mit offensichtlich hoher Geschwindigkeit einen verkehrsberuhigten Bereich. Hier fiel er einer Streifenwagenbesatzung auf, die daraufhin eine Kontrolle durchführen wollten. Trotz mehrfacher Aufforderung durch Anhaltesignale der Polizei setzte er seine Fahrt fort. In der Südkamper Höhe konnte der PKW dann gestoppt werden. Hier versuchte der Barßeler erneut, sich einer Kontrolle zu entziehen, indem er fußläufig vom Kontrollort flüchten wollte. Bei der Kontrolle gab er den Polizeibeamten falsche Personalien an. Zudem war 31-jährige nicht im Besitz eines Führerscheins. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Barßel- Fahren unter Drogeneinfluss

Am 03.September 2020, gegen 18:13 Uhr befuhr ein 19-jähriger Barßeler mit seinem PKW die Straße "Am Krumme Kamp". Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und eine Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell