Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern

Beschädigtes Fahrzeug nach Parkrempler gesucht

Geldern (ots)

Am Montag (17. August 2020) gegen 11:10 Uhr beschädigte der Fahrer eines 3er BMW auf dem Parkplatz eines Biosupermarktes an der Issumer Straße einen anderen Wagen bei einem Parkmanöver. Er wartete nach eigenen Angaben etwa eine Stunde, konnte den Besitzer des anderen Autos aber nicht antreffen. Danach fuhr der Unfallverursacher zur Gelderner Wache. Als er mit den eingesetzten Beamten zur Örtlichkeit zurückkehrte, war der beschädigte Wagen davongefahren. Gesucht wird nun ein anthrazitfarbenes Auto, das zur angegeben Zeit auf dem Parkplatz stand und nun einen Schaden vorne links an der Front hat. Der Besitzer möge sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 melden. (cs)

