Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Unfallflucht/ Flüchtiger Radfahrer gesucht

Emmerich am Rhein (ots)

Ein unbekannter Radfahrer beschädigte am Montag (17. August 2020) gegen 17 Uhr einen PKW im Einmündungsbereich Zevenaarer Straße (B9) Lobither Straße (L472). Eine 22-jährige Emmericherin fuhr in ihrem Hyundai I30 die Zevenaarer Straße in Richtung Innenstadt, als ein unbekannter Radfahrer aus der Lobither Straße auf die Zevenaarer Straße einbog ohne auf den bevorrechtigten Hyundai zu achten. Mit dem Lenker streifte er das Heck des I30 und beschädigte es. Der Unbekannte fuhr anschließend in Richtung Wilhemstraße weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (as)

