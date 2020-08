Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Diebstahl einer Beregnungsanlage

Weeze (ots)

Ob die anhaltende Dürre die Diebe zu ihrem Beutezug veranlasste, ist nicht überliefert: Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag, 17:00 Uhr und Montag (17. August 2020), 15:00 Uhr, eine Beregnungsanlage vom Rasenplatz einer Sportanlage am Schafweg gestohlen. Zuvor bogen die Täter ein Element des Metallzauns am Grundstück auseinander, um sich Zutritt zum Gelände zu verschaffen. Die Beregnungsanlage hat eine Anhängerkupplung, damit sie mit einem PKW gezogen werden kann. Ein Zeuge hatte am Samstag gegen 24:00 Uhr einen dunklen Anhänger mit Anhänger in einem nahegelegenen Acker gesehen. Die Kripo Goch bittet weitere Zeugen, sich unter 02823 1080 zu melden. (cs)

