Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Auto zerkratzt

Wietmarschen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 14.Februar,17:00 Uhr, bis Donnerstag, 20. Februar, 17:00 Uhr wurde ein an der Böttcherstraße in Wietmarschen abgestellter silberner Ford Fiesta von unbekannten Tätern zerkratzt. Es entstand ein Schaden an der hinteren rechten Tür und am rechten hinteren Kotflügel. Zeugen werden gebeten sich bei er Polizei in Wietmarschen, unter der Rufnummer 05925/9057956, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell