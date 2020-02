Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Spelle (ots)

Am Mittwoch vergangener Woche in der Zeit von 19:36 bis 20:20 Uhr, war der Fahrer eines schwarzen Daimler Benz in Spelle auf der Bundesstraße 70 in Fahrtrichtung Lingen unterwegs. Hierbei kam ihm auf seiner Fahrspur ein Fahrzeug entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste der Daimler-Fahrer nach rechts ausweichen und prallte gegen die Leitplanke. Der entgegenkommende Fahrzeugführer hatte zuvor ein anderes Fahrzeug in Fahrtrichtung Rheine überholt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer: 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell