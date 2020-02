Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Versuchtes Tötungsdeilkt in Tübingen

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Tübingen (TÜ):

Die Staatsanwaltschaft und das Kriminalkommissariat Tübingen ermitteln gegen einen 38-jährigen Kosovaren wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Der Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich von der Polizei vorläufig festgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand trafen sich mehrere Familienangehörige einer kosovarischen Familie am Dienstagabend an einem Imbiss in der Westbahnhofstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten hierbei mehrere Männer in einen zunächst verbal ausgetragenen Streit. Dieser eskalierte gegen 19.45 Uhr und die Kontrahenten schlugen aufeinander ein. Im weiteren Verlauf stieg ein 38-Jähriger zusammen mit seinem 15 Jahre alten Sohn in eine Mercedes E-Klasse und fuhr auf einen 33-Jährigen zu. Dieser wurde von dem Pkw frontal erfasst und prallte gegen die Windschutzscheibe. In der Folge schleuderte der Angefahrene über eine Brüstung der Ammer-Brücke und stürzte eine Böschung hinunter. Das Auto krachte im Anschluss gegen mehrere Fahrräder und die Brüstung der Brücke.

Der 33-Jährige musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Der 38-Jährige und sein Sohn erlitten durch den heftigen Aufprall ebenfalls Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat noch am Abend vor Ort die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen. (ms)

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell