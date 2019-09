Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Autofahrer fährt Motorrollerfahrer an und fährt weiter

Recklinghausen (ots)

Montag, gegen 18.30 Uhr, wollte ein 73-jähriger Motorrollerfahrer aus Dorsten vom Nordwall nach links in die Lavesumer Straße abbiegen. Nachdem er an der Einmündung angehalten hatte und dann anfuhr, fuhr ein hinter ihm fahrender 75-jähriger Autofahrer aus Haltern am See auf seinen Roller auf. Der 73-Jährige stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Der 75-Jährige stieg kurz aus, fuhr dann aber weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Bei der Unfallaufnahme konnte der 75-Jährige ermittelt werden. Er wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der 73-Jährige musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand 4.000 Euro Sachschaden.

