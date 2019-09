Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfallflucht an der Scharnhölzstraße

Recklinghausen (ots)

Bei einer Unfallflucht an der Scharnhölzstraße hat ein Radfahrer einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro verursacht und ist dann geflohen. Der Mann stieß am Sonntag fuhr in der Nähe der Einmündung Scharnhölzfeld gegen einen fahrenden schwarzen Mercedes, der mit seinem 39-jährigen Fahrer auf der Scharnhölzstraße unterwegs war. Der Radler stürzte, rappelte sich sofort wieder auf und fuhr weg. Der Radfahrer war ca. 30 Jahre alt, hatte einen dunklen Teint, wirkte ungepflegt und hatte Zahnlücken. Er fuhr auf einem weißen Mountainbike. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111.

