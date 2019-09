Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Raser lässt Führerschein bei Polizeikontrolle liegen

Recklinghausen (ots)

Ein 26-Jähriger hat seine Papiere bei der Polizei liegen lassen, nachdem er am Montag mit mehr als der doppelten Geschwindigkeit als erlaubt gemessen wurde. Der junge Mann aus Dorsten war mit seinem Auto schon etwa eine halbe Stunde vorher den Beamten aufgefallen, weil er mit aufheulendem Motor an der Messstelle an der Halterner Straße vorbeigefahren war. Um 10.10 h kam er dann aus der Gegenrichtung wieder in Richtung Messstelle gefahren. Die Messung ergab 113 km/h - bei erlaubten 50 km/h. Nachdem die Beamten ihn kontrolliert und alles protokolliert hatten, stieg der Mann in sein Auto und fuhr weg. Seine Papiere ließ er am Streifenwagen liegen. Ob er sich schon einmal daran gewöhnen wollte, ohne Führerschein unterwegs zu sein, ist nicht bekannt... Jedenfalls drohen ihm neben mindestens 240 Euro Bußgeld auch noch ein Monat Fahrverbot.

