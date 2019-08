POL-ESW: Pressemeldung 21.08.2019-3 -Hinweisaufruf

Polizei Eschwege

Am Mittwoch, 17. Juli 2019, kam es gegen 02:15 Uhr zu einem Einbruchsversuch in eine Gaststätte in der Leipziger Straße in Waldkappel. Der oder die Täter hatten dazu eine Aluklappleiter an der Außenwand des Gebäudes angestellt, ergriffen dann jedoch die Flucht, als die Inhaber der Gaststätte den Einbruchsversuch bemerkten und den/die Täter ansprachen.

(siehe PM vom 17.07.2019)

Die von den Tätern benutzte Klappleiter blieb bei dem Einbruchsversuch zurück. Mit der Veröffentlichung von Lichtbildern der Leiter, erhofft sich die Kripo in Eschwege neue Ermittlungsansätze.

Die Ermittler fragen sich jetzt, wo die abgebildete Leiter eventuell vorher im Zuge von Vorbereitungshandlungen entwendet worden sein könnte. Vermisst jemand eine derartige Leiter, kommt sie jemanden bekannt vor oder können andere sachdienliche Hinweise gegeben werden?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei diesbezüglich unter der Rufnummer 05651/925-0.

