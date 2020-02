Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gefährlich überholt; In Schule eingebrochen; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Erkenbrechtsweiler (ES): Gefährliches Überholmanöver führt zu Auseinandersetzung zweier Pkw-Lenker (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Nürtingen sucht unter Telefon 07022/9224-0 nach einem Verkehrsteilnehmer, der am Montagnachmittag in der Beurener Steige durch ein Überholmanöver gefährdet worden ist und Zeugen zu einer anschließenden Auseinandersetzung zweier Verkehrsteilnehmer. Ein 25-Jähriger befuhr mit einem silberfarbenen Ford kurz nach 16 Uhr die Steige von Beuren herkommend bergauf in Richtung Erkenbrechtsweiler. Auf einem geraden Abschnitt überholte er den vorausfahrenden, schwarzen Mercedes Kombi eines 64 Jahre alten Mannes. Nach derzeitigem Ermittlungsstand musste ein bislang unbekannter Lenker eines entgegenkommenden Fahrzeugs abbremsen, um eine Kollision mit dem Ford zu vermeiden. Kurze Zeit später hielten die beiden bergaufwärts fahrenden Autofahrer am Ortsbeginn von Erkenbrechtsweiler in der Kirchheimer Straße an. Der 25-Jährige stieg daraufhin aus und lief zu dem Mercedes. Der 64-Jährige wollte jedoch weiterfahren. Als sich ihm der jüngere Fahrer in den Weg stellte, gab es eine Berührung zwischen dem anfahrenden Kombi und dem 25-Jährigen, der daraufhin zu Boden fiel. Anschließend stand er auf und schlug so heftig auf den Mercedes ein, dass die Windschutzscheibe zu Bruch ging. Gegen beide Fahrer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (ms)

Filderstadt (ES): In Schule eingebrochen

In die Realschule in der Poltawastraße in Bernhausen ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. Auf noch ungeklärte Weise gelangten mehrere bislang unbekannte Täter ins Innere der Schule. Dort wurden mehrere Türen mit brachialer Gewalt geöffnet und die Räumlichkeiten zum Teil komplett verwüstet und durchwühlt. Der angerichtete Sachschaden kann noch nicht abgeschätzt werden. Ersten Erkenntnissen nach, nahmen die Einbrecher einen Tresor mit. Ob weiteres Diebesgut mitgenommen wurde, muss noch ermittelt werden. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Ammerbuch (TÜ): Fußgänger von Pkw erfasst und schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen erlitten, als er beim Überqueren der L 359 von einem Auto erfasst worden ist. Ein 51-Jähriger war kurz nach 6.30 Uhr mit seinem Opel Corsa auf der Pfäffinger Straße von Poltringen herkommend unterwegs. Etwa 100 Meter nach dem Ortsende überquerte ein 82 Jahre alter Fußgänger von einem Wohngebiet herkommend die Landstraße von links nach rechts aus der Sicht des Autofahrers. Der Senior wurde von der vorderen, rechten Seite des Pkw erfasst und nach rechts auf den Gehweg geschleudert. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort musste der Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. An dem Opel war geringer Sachschaden entstanden. (ms)

Rottenburg (TÜ): Radfahrer gestürzt und schwer verletzt

An der Einmündung Daimlerstraße/Kiebinger Straße ist es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt worden ist. Ein 73-Jähriger war um 8.20 Uhr mit seinem Citroen auf der Daimlerstraße an die Einmündung herangefahren und wollte nach rechts in die Kiebinger Straße abbiegen. Zeugenangaben nach, hielt der Pkw-Lenker an der Einmündung an. Ein 63 Jahre alter Radler, der in Richtung Rottenburg unterwegs war, blieb nach derzeitigem Kenntnisstand mit seinem E-Bike an dem Citroen hängen. Im Anschluss stürzte er auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Gestürzte musste in Begleitung eines Notarztes in eine Klinik gebracht werden. (ms)

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell