Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 22 neue Polizeimeister/innen im Einsatz für die Bundespolizeiinspektion Köln

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Auch dieses Jahr bringt der März für die Bundespolizeiinspektion Köln wieder eine frohe Botschaft, frei nach dem Motto des kölschen Grundgesetzes "Et bliev nix wie et wor": 22 Polizeimeister/-innen bewältigten auch die letzten Prüfungen ihrer Ausbildung und begannen am Montag, 02.03.2020, ihren ersten Tag am Kölner Hauptbahnhof. Dort wurden sie vom stellvertretenden Inspektionsleiter Polizeioberrat Alfons Genreith herzlich begrüßt und feierlich vereidigt.

Die Ausbildung der Beamten/-innen im Rahmen des mittleren Polizeivollzugsdienstes fand über 2,5 Jahre hinweg in den Aus- und Fortbildungszentren Swisttal, Neustrelitz, Walsrode und Eschwege statt. In diesem Zeitraum lernten sie im Rahmen von mehreren Praktika die verschiedenen Aufgabenbereiche der Bundespolizei bereits kennen. Nach ihrer bestandenen Laufbahnprüfung durften die frischgebackenen Polizeivollzugsbeamten/-innen endlich ihren Dienst in der begehrten Dienststelle im Schatten des Kölner Doms beginnen.

Doch gelernt wird bei der Bundespolizei ein Leben lang: Nach drei Tagen Einweisung in die örtlichen Gegebenheiten und Verfahrensabläufe der Bundespolizeiinspektion Köln fiel der "Startschuss" für den realen Polizeialltag. Nach abgeschlossener Ausbildung geht es nun direkt in den Einsatz: "Die letzten Tage waren sehr spannend," so die Aussage eines jungen Polizeimeisters im heutigen Frühdienst (06.03.2020). Denn mit Fahndungstreffern, der Meldung von Personen im Gleisbereich und einem schweren Fall des Diebstahls an einem Güterzug konnten die Beamten/-innen bereits sehr eindrucksvolle Erfahrungen sammeln. Die Angehörigen der Kölner Bundespolizei freuen sich über den Zuwachs und heißen sie herzlich Willkommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Köln

Martina Dressler



Telefon: 0221/16093-103

Mobil: + 49 (0) 173 56 21 045

Fax: + 49 (0) 221 16 093 -190

E-Mail: presse.k@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Internet: www.bundespolizei.de



Marzellenstraße 3-5

50667 Köln



www.bundespolizei.de





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell