Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Dreister Diebstahl aus Pkw

Kleve (ots)

Weil sie ihren Pkw offenbar nicht ordnungsgemäß verschlossen hatte, als sie nach einer Urlaubsreise ihre Tochter, Kinderwagen und andere Gegenstände in ihre Wohnung brachte, wurde eine 23jährige Frau aus Kleve Opfer eines Diebstahls. Sie hatte ihr Fahrzeug, einen schwarzen Skoda Fabia mit Mettmanner (ME) Kennzeichen am Sonntagabend, 16.08.2020, gegen 20.45 Uhr auf der Stechbahn in Höhe der Hausnummer 52 geparkt. Als sie kurze Zeit später zurückkehrte, hatten Unbekannte von der Rücksitzbank des Fahrzeugs ihre schwarze Umhängetasche gestohlen, in der sich diverse Schmuckstücke befanden. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, sucht jetzt Zeugen.

