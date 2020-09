Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Landkreise Cloppenburg und Vechta- Kontrolltag zwischen Polizei und örtlichen Verkehrsbetrieben zur Maskentragepflicht im regionalen Nahverkehr

Cloppenburg/Vechta

Am Dienstag, 01. September 2020, ist zwischen dem niedersächsischen Innenminister und dem Verkehrsminister mit dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen unter dem Titel "Sicher im ÖPNV: Wir tragen Maske in Bus und Bahn" eine Sicherheitspartnerschaft geschlossen worden.

Vor dem Hintergrund führten am Mittwoch, 02. September 2020, Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Kontrollen des öffentlichen Personennahverkehrs zur Einhaltung der Regeln im Zusammenhang mit der Covid19-Pandemie durch.

Ziel der Kontrollen war insbesondere die Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich der Notwendigkeit des Abstandhaltens und des Tragens einer Mund-Nasen-Bedeckung. Einigen Bürgerinnen und Bürgern war unbekannt, dass bereits im Wartebereich an einer Haltestelle und in Bahnhöfen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist. In Gesprächen konnten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten die Bürgerinnen und Bürgern aufklären sowie sensibilisieren. Im überwiegenden Fall trafen die Beamtinnen und Beamten auf Verständnis. Lediglich in zwei Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren auf Grundlage der derzeit geltenden niedersächsischen Verordnung eingeleitet.

Insgesamt zieht die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta ein positives Fazit aus den Kontrollen. Der Großteil der Bürgerinnen und Bürger im Oldenburger Münsterland haben die geltenden Regelungen verinnerlicht und verhielten sich verordnungskonform. Die Kontrollen verliefen friedlich und wurden in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta positiv aufgenommen.

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wird auch weiterhin präsent sein, die Einhaltung der geltenden Corona-Bestimmungen verfolgen und stichprobenartige Kontrollen durchführen.

