Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden- Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Mittwoch, 02. September 2020, 11.30 Uhr, und Donnerstag, 03. September 2020, 06.15 Uhr, kam es in der Osnabrücker Straße zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte die rechte Seite eines blauen Ford B-Max, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Der PKW war auf einer Hoffläche vor einem Wohnhaus abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-913560) entgegen.

Dinklage- Bushaltestelleunterstände beschädigt

Zwischen Samstag, 29. August 2020, 22.00 Uhr, und Sonntag, 30. August 2020, 07.00 Uhr, kam es in der Holdorfer Straße, in der Brockdorfer Straße sowie in der Lindenstraße an den dortigen Bushaltestellen zu Sachbeschädigungen. Bisher unbekannte Täter schlugen die großen Scheiben des jeweiligen Bushaltestellenunterstandes ein, sodass Sachschäden in Höhe von jeweils ca. 1000 Euro entstanden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel. 04443-2680) entgegen.

