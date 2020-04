Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Radfahrer leicht verletzt

Speyer (ots)

Am Sonntagvormittag befuhren zwei Radfahrer den Radweg der Franz-Kirrmeier-Straße in entgegengesetzte Richtungen. Als der 44-Jährige dem 43-jährigen Radfahrer ausweichen wollte, fuhr er gegen die ca. 2 cm hohe bauliche Trennung zwischen Rad - und Fußgängerweg. Der Mann kam zu Sturz und beschädigte hierdurch einen parkendenden PKW. Da sich der Radfahrer zudem leichte Verletzungen zuzog, wurde er von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell