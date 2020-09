Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Mittwoch, 02. September 2020, 08.57 Uhr, befuhr ein 27-jähriger aus Diepholz mit seinem Pkw in Vechta die Münsterstraße in Richtung Diepholz. Als er an einem haltenden Müllwagen vorbeifahren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 80-jährigen Pkw-Fahrer aus Vechta, welcher sich links neben dem Pkw des Diepholzers befand und ebenfalls die Absicht hatte, an dem Müllwagen vorbeizufahren. An beiden Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4.500 Euro.

Lohne- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 02. September 2020, gegen 12.25 Uhr, kam es in der Bakumer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger PKW-Fahrer aus Lohne beabsichtigte von einem Grundstück auf die Bakumer Straße zu fahren. Hierbei übersah er eine 65-jährige Pedelec-Fahrerin aus Lohne, welche mit ihrem Fahrrad den Radweg entlang der Bakumer Straße in nicht zulässiger Richtung befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die Pedelec-Fahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW und am Pedelec entstanden Sachschäden. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Lohne- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 02. September 2020, zwischen 07.50 Uhr und 11.30 Uhr, kam es in der Brägeler Straße auf einem dortigen Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr beim Ein- oder Ausparken gegen einen in einer Parklücke stehenden schwarzen VW Golf. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Dinklage- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 02. September 2020, gegen 16.15 Uhr, kam es in der Lange Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrer eines Sattelzuges bog von der Lange Straße nach links in die Clemens-August-Straße ab. Aufgrund der engen Fahrbahn musste der Fahrer mehrmals vor und zurückfahren, um abbiegen zu können. Als dieser dann in Richtung Holdorf wegfuhr, geriet eine Ecke des weißen Aufliegers gegen einen dort abgestellten weißen BMW 530d. Ob der Fahrer den Anstoß bemerkt hat, ist derzeit unklar. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Fahrer oder weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Dinklage (Tel. 04443-4666) in Verbindung zu setzen.

Lohne- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 02. September 2020, gegen 19.20 Uhr, kam es in der Dinklager Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger PKW-Fahrer aus Horstmar beabsichtigte von der Dinklager Straße nach links auf die Autobahn 1 (A1) zu fahren. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Transporter eines 28-jährigen Fahrers aus Edewecht. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW des 32-Jährigen gegen ein Krad einer 16-jährigen Fahrschülerin aus Bakum geschleudert. Die Kradfahrerin beabsichtigte von der A1 auf die Dinklager Straße zu fahren. Die Kradfahrerin stieß gegen den PKW des 48-jährigen Fahrschullehrers aus Drentwede, welcher hinter dem Krad stand. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 16-jährige Kradfahrerin leicht verletzt. Das Krad, der PKW des 32-Jährigen und der Transporter waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird bislang auf ca. 21000 Euro geschätzt.

