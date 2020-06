Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Sambach (ots)

Zwei Leichtverletzte sowie Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am gestrigen Freitagmittag in Sambach. Ein 66-jähriger Mann aus Katzweiler befuhr gegen 12:00 Uhr mit seinem Pkw die Friedhofstraße und wollte an der Einmündung zur B 270 in diese Straße einbiegen. Hierbei übersah er eine auf der bevorrechtigten B 270 fahrende 70-jährige Frau aus Mehlbach, sodass es zum Zusammenstoß kam. Sowohl die 70-Jährige, als auch ein 77-jähriger Beifahrer im Pkw des Unfallverursachers, zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden zur weiteren Behandlung ins Westpfalzklinikum verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell