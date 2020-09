Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Unfall mit einer Verletzten

Mannheim (ots)

Am Montag kam es gegen 18:30 Uhr im Kreuzungsbereich Seckenheimer Straße/Heinrich-Lanz-Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Der 51-jährige Fahrer eines Fiats fuhr auf der Seckenheimer Straße in Richtung Innenstadt und wollte nach links in die Heinrich-Lanz-Straße abbiegen. Hier kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Smart. Der Smart-Fahrer wurden durch den Zusammenstoß verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme musste der Straßenbahnverkehr kurzzeitig eingestellt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

