POL-FR: Freiburg: Rauschgiftfund bei Durchsuchung

Freiburg (ots)

Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Dienstag, 11.08.2020, bei einem 39-jährigen Mann in Freiburg hat die Polizei eine größere Menge Rauschgift beschlagnahmt. Der Tatverdächtige hatte eine breite Auswahl zu Hause. Beinahe 500 Gramm Marihuana, mehrere Ecstasy-Tabletten, betäubungsmittelhaltige Pilze, Haschischöl, Cannabissamen, LSD-Trips und verdächtige Flüssigkeiten und Substanzen wurden in den Kellerräumen aufgefunden. Die Existenz des Kellers hatte der Tatverdächtige zunächst verschwiegen. Auf die Spur kam man dem Mann aufgrund eines Hinweises einer bayrischen Polizeidienststelle. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen sind noch nicht abgeschlossen und werden von der Rauschgiftermittlungsgruppe geführt.

