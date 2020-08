Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Rollerfahrer mit Sozia gestürzt - beide leicht verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Mittwoch, 12.08.20, gegen 13.35 Uhr, ein 24-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt. Er war mit seinem Roller mit Sozia im Kreisverkehr in der Basler Straße bei Otterbach ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Hierbei wurde sowohl der Fahrer wie auch eine 22-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst am Unfallort versorgt.

