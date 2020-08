Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach (2 Meldungen): Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung an Streifenwagen // Kind bei Unfall leicht verletzt

Lörrach: Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung an Streifenwagen

Am Dienstag, 11.08.20, gegen 13.10 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Gretherstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Hintergrund war eine angebliche Ruhestörung. Nach der Beschwerde eines Wohnungsnachbarn soll ein 24-Jähriger mit einem Fahrradschloss auf einen 53-Jährigen losgegangen sein und diesen leicht verletzt haben. Nach der vorläufigen Festnahme des 24-Jährigen durch die Polizei trat dieser noch gegen einen Streifenwagen, wodurch dieser an der Tür beschädigt wurde. Der Mann wird angezeigt.

Lörrach: Kind bei Unfall leicht verletzt

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 8-Jähriger am Mittwoch, 12.08.20, gegen 12.30 Uhr, in der Hauptstraße in Lörrach. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte der Junge die Hauptstraße, wo er von einem Auto frontal erfasst und auf die Straße geschleudert wurde. Vorsorglich wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nicht.

