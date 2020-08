Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch-Kollnau: Rauchender Trafo verursacht Einsatz

Freiburg (ots)

Über Notruf ging am Dienstag kurz vor 22 Uhr die Meldung ein, dass es in einer Wohnung in der Hauptstraße verraucht sei und auch der Brandmelder ausgelöst habe. Vorsorglich wurden neben der Feuerwehr auch Rettungsdienst und Polizei entsandt. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Trafo einer älteren Lampe überhitzt war und zu schmoren begonnen hatte. Die Feuerwehr konnte die Situation schnell bereinigen und einen Brand verhindern. Personen kamen nicht zu Schaden.

