Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Transporter verliert Frittierfett, Motorradfahrer stürzt auf der rutschigen Fahrbahn

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Breitnau-Höllental;]

Am 11.08.20, gegen 17.10 Uhr traten mangels Ladungssicherung ca. 100 Liter Frittierfett aus einem Transporter aus, welcher die B31 von Freiburg in Richtung Donaueschingen befuhr. Das ausgelaufene Fett verteilte sich im Bereich der Kreuzfelsenkurve auf einer Länge von ca. 1 Kilometer über die bergwärts führende Fahrbahn. Ein 19-jähriger Mann, welcher zu diesem Zeitpunkt mit seinem Motorrad in diesem Bereich unterwegs war, rutschte mit seiner Maschine auf der rutschigen Fahrbahn aus und kam zu Fall. Hierbei zog dieser sich Verletzungen am Arm zu. Die Verletzungen wurden in einer nahegelegenen Klinik ambulant versorgt. Am Motorrad entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Zur Beseitigung der Fettspur, wurde eine Spezialfirma angefordert. Für die Dauer der Reinigungsarbeiten musste ein Teil der bergwärts führenden Fahrbahn gesperrt werden. Hier ergaben sich Zeitweise erhebliche Verkehrsbehinderungen. Nach erfolgter Reinigung konnte die Fahrbahn erst in den späten Abendstunden wieder für den Fahrzugverkehr freigeben werden.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

H.P. 07651 9336-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell