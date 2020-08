Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Pedelec-Fahrer gestürzt und schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 11.08.20, gegen 18.30 Uhr, fuhr ein 78-jähriger Pedelec-Fahrer auf der Bürgler Straße von Schallsingen in Richtung Obereggenen. Auf der abfälligen Strecke stürzte der Radfahrer ohne Fremdeinwirkung und zog sich schwerste Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

