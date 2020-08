Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Gefährliches Überholen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem gefährlichen Überholmanöver, welches sich am Mittwoch, 12.08.20, gegen 12.15 Uhr, in der Markgrafenstraße und der Hauptstraße zugetragen haben soll. Nach Angaben einer Zeugin soll hier der Fahrer eines blauen Seat im Bereich einer Ampelanlage, trotz durchgezogener Fahrbahnlinie, mehrere Fahrzeuge überholt haben. Auf der Fahrt in Richtung Grenzacher Horn soll der Seat-Fahrer dann zwei weitere Pkw überholt haben. Hierdurch soll ein entgegenkommender weißer Lieferwagen zum Abbremsen gezwungen worden sein. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624 9890-0, sucht weitere Zeugen, insbesondere den Fahrer des weißen Lieferwagens.

