Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - geparkter PKW gestreift/ Verursacher geflüchtet

Kleve (ots)

Am Freitag (22.05.2020) ereignete sich auf dem Parkplatz eines Schnellimbiss am Brücktor ein Verkehrsunfall. Die 37-jährige Halterin des PKW hatte ihren Peugeot gegen 13:00 Uhr auf unbeschädigt auf dem Parkplatz abgestellt und entdeckte als sie gegen 18:00 Uhr zurückkehrte eine deutliche Beschädigung an der linken Fahrzeugseite. Der Verursacher des Schadens hatte sich bereits aus dem Staub gemacht ohne den Schaden zu melden.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell