Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Fahrradfahrer leicht verletzt

Kleve (ots)

Am Freitagmorgen (22.05.2020) kam es auf der Gruftstraße Ecke Heldstraße gegen 07:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Fahrradfahrer verletzt wurde. Der 20-Jährige Fahrradfahrer aus Kleve war mit seinem Rad auf der Gruftstraße in Richtung Tiergartenstraße unterwegs als ein PKW von der Gruftstraße nach rechts in die Heldstraße einbog und dem Radfahrer die Vorfahrt nahm. Der Radfahrer musste so stark bremsen, dass ihm das Hinterrad wegrutschte und er mit einem Stromkasten am Fahrbahnrand zusammenstieß. Der Radfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß eine Prellung am Fuß. Der PKW-Fahrer entfernte sich, ohne nach dem verletzten zu sehen.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

