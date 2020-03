Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Baden-Baden, Steinbach (ots)

Ein 27-Jähriger befuhr am späten Dienstagnachmittag mit seinem Renault die Steinbacher Straße und hielt am dortigen Zebrastreifen an. Eine nachfolgende 21-jährige Citroen Fahrerin erkannte die Verkehrssituation offenbar zu spät und prallte gegen 17:10 Uhr in das Heck des Renault. Der 27-Jährige trug durch den Aufprall leichte Verletzungen davon. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 3.000 Euro.

