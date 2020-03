Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach, Wolfach - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Zell am Harmersbach, Wolfach (ots)

Ein 58 Jahre alter Fahrer eines Mercedes-Benz wurde im Zeitraum vom 05.03.2020 ab 22:15 Uhr und dem 09.03.2020 bis 15 Uhr Opfer einer Unfallflucht. Ein noch unbekannter Autofahrer geriet vermutlich beim Ausparken zu nahe an seinen geparkten Wagen und beschädigte so die hintere linke Stoßfängerseite. Bezüglich der Tatörtlichkeit kommt aufgrund des möglichen Tatzeitraumes neben der 'Neue Bindstraße', dort bei Gebäude Nummer 6 in Zell am Harmersbach auch die 'Saarlandstraße' Höhe Hausnummer 17 in Wolfach in Betracht. Ohne den Schaden von rund 500 Euro zu melden und seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, suchte dieser anschließend das Weite. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer 07832 97592-0 um Zeugenhinweise.

/ms

