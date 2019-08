Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall

Waldmohr (ots)

Am gestrigen Donnerstag gegen 18:30 Uhr ereignete sich in der Industriestraße in Waldmohr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei soll ein 44-jähriger Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gekommen sein und kollidierte mit dem entgegenkommenden 69-jährgen Fahrzeugführer. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei wurde erst ca. drei Stunden nach dem Ereignis auf ein stark beschädigtes Fahrzeug hingewiesen, welches in der Industriestraße abgestellt war. Erst nach dem Aufsuchen des 69-jährigen Fahrzeugführers konnte der Sachverhalt aufgenommen werden. Die beiden Parteien hatten sich vor Ort geeinigt, jedoch musste der 69-jährige Fahrer anschließend ins Krankenhaus um seine leichten Verletzungen behandeln zu lassen. Zurzeit wird von einem Sachschaden in Höhe von 7500,-EUR ausgegangen.

