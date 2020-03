Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Kuppenheim - Zigaretten im Visier, Hinweise erbeten

Gaggenau, Kuppenheim (ots)

Drei Männer stehen im Verdacht, am Montagnachmittag aus dem Lager eines Discounters in der Straße 'Im Siegen' in Kuppenheim, eine verplombte Anlieferungsbox mit Zigaretten aufgebrochen und daraus Zigarettenstangen im Wert von über 1.500 Euro gestohlen zu haben. Mitarbeiterinnen des Geschäfts wurden auf das diebische Treiben des Trios aufmerksam, als sie im Lagerbereich einen der Tatverdächtigen angetroffen haben. Nachdem sich die drei Männer zu Fuß in verschiedenen Richtungen davon gemacht hatten, konnte die aufgebrochene und abseits stehende Kunststoffbox festgestellt werden. Wie den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Gaggenau im Zuge ihrer Recherchen bekannt wurde, waren bereits etwa eine Stunde zuvor aus einem Markt derselben Kette in der Berliner Straße in Gaggenau etliche Packungen Zigaretten im Wert von über 400 Euro gestohlen worden. In diesem Zusammenhang wurde ein Mann mit einer weiblichen Begleiterin beobachtet, wie sie sich mit einem silbernen Opel und den angebrachten Kennzeichen 'FB-V 1401' entfernten. Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Wer Hinweise zu dem genannten Fahrzeug und/oder zu verdächtigen Personen geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 07225 9887-0 an die Beamten des Polizeireviers Gaggenau.

/wo

