Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Jungbusch: Zwei leicht Verletzte und total beschädigte Autos bei Unfall in der Neckarvorlandstraße

Mannheim (ots)

Zwei Mal Totalschaden und zwei leicht verletzte Personen, so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag, gegen 16:20 Uhr, in der Neckarvorlandstraße ereignet hat. Ein 40-jähriger VW-Fahrer wollte in Höhe der Haltestelle "Verbindungskanal" nach links auf ein Firmengelände abbiegen und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Sprinter eines 52-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall so sehr beschädigt, dass Totalschaden entstand. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Beteiligten zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurden nach einer Erstversorgung in Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf über 15.000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell