Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen gesucht: Unbekannte erbeuten Zigaretten aus Rewe Markt in Lamspringe

Hildesheim (ots)

(Dro) Vier bislang unbekannte Täter haben am Montagmittag, 02.12.2019, diverse Schachteln Zigaretten entwendet. Einer der Täter führte dafür die 20jährige Mitarbeiterin des Supermarktes, unter einem Vorwand, in einen Bereich des Geschäftes, von welchem der Kassenbereich / die Zigarettenauslage, nicht einsehbar ist. In dieser Zeit nahmen die drei anderen Täter eine größere Menge Zigaretten aus der Auslage.

Wer kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise bitte an die sachbearbeitende Dienststelle (PK Bad Salzdetfurth 05063 / 901-0)

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell