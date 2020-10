Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Unfall im Kappelbergtunnel

FellbachFellbach (ots)

Der Kappelbergtunnel in Fahrtrichtung Stuttgart musste am Mittwochmorgen aufgrund eines Verkehrsunfalls für ca. 30 Minuten gesperrt werden. Eine 43-jährige Skoda-Fahrerin fuhr die B14 in Richtung Stuttgart entlang und bemerkte gegen 6:40 Uhr zu spät, dass der vor ihr fahrende Renault-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr diesem auf. Der dahinterfahrende Lenker eines VW Crafter konnte ebenfalls nicht mehr bremsen und fuhr auf den Skoda auf. Zur Reinigung der Fahrbahn wurde der Tunnel anschließend bis ca. 7:15 Uhr gesperrt. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro, verletzt wurde aber zum Glück niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell