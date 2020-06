Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (720) Mehrere Sicherheitsdienst-Mitarbeiter verletzt

Nürnberg (ots)

Am Freitagnachmittag (29.05.2020) wurden in einer Gemeinschaftsunterkunft im Nürnberger Süden vier Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verletzt. Sie schlichteten zuvor eine Streitigkeit.

Gegen 15:50 Uhr kam es in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Beuthener Straße zu einem lautstarken Streit zwischen zwei Personen. Da beide Personen immer agressiver wurden, griffen vier Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes schlichtend ein und versuchten die Kontrahenten zu trennen. In diesem Moment wurden die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes von circa 20 weiteren Bewohnern der Unterkunft körperlich attackiert. Alle vier Sicherheitsdienst-Mitarbeiter wurden hierbei leicht verletzt und mussten entsprechend medizinisch versorgt werden.

Vor dem Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd hatten sich die Angreifer bereits in die Wohngebäude zurückgezogen.

Noch vor Ort konnten drei Tatverdächtige im Alter von 28, 31 und 35 Jahren ermittelt werden. Das Trio muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten. / Michael Petzold

