Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Zweiradfahrer landet auf der Heckscheibe eines Pkw, der flüchtet

Kürten (ots)

Bei einem Unfall auf der Wipperfürther Straße verletzten sich ein Motorradfahrer und seine Sozia leicht. Ein Unfallbeteiligter flüchtete im Pkw

In Höhe einer Bushaltestelle in Biesfeld wollte ein Motorrad-Fahrer gestern (24.08.) gegen 21:00 Uhr sehr vorsichtig sein und konzentrierte sich auf den Bus, der an der Haltestelle in Richtung Bergisch Gladbach stand und bereits den Blinker nach links anzeigte.

Gleichwohl sah er auch einen Pkw vor sich, der den Bus gerade überholen wollte und schon teilweise neben dem Bus fuhr. Doch plötzlich stoppte der Wagen. Das bemerkte der 16-jährige Zweiradfahrer zu spät. Sofort leitete auch er eine Vollbremsung ein. Von der Wucht flog er über seinen Lenker und prallte gegen die Heckscheibe des Pkws, anschließend fiel er auf dem Boden, seine Maschine landete teilweise auf ihm. Er wurde leicht verletzt. Seine 15-jährige Sozia fiel ebenfalls auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht.

Der schwarze Kleinwagen entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Verletzten zu kümmern. Es könnte sich um eine Fahrerin mit einem Zopf gehandelt haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder nähere Angaben zum Flucht-Fahrzeug machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (gb)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell