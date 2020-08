Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher nutzten auf Kipp stehendes Fenster

Bergisch Gladbach (ots)

Diebe haben in der Nacht aus einer Wohnung zwei Portmonees gestohlen

In dem Mehrfamilienhaus am Schlodderdicher Weg wohnen die Geschädigten im Erdgeschoss. Gegen 03.00 Uhr (am 24.08.) gingen sie zu Bett. Ein Fenster stellten sie zuvor auf Kipp und ließen den Rollladen fast vollständig herunter.

Als sie am nächsten Morgen (07:30) wieder aufstanden, bemerkten sie direkt, dass das Fenster plötzlich weit offen stand.

Einbrecher hatten das Fenster von außen geöffnet, ein Portmonee aus einer Handtasche und ein Portmonee von einer Kommode gestohlen. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Einige hundert Euro, persönliche Papiere und auch eine Tabakdose erbeuteten die Diebe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell