Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Bewaffneter Raub auf eine Spielhalle

Bergisch Gladbach (ots)

Mit einer Schusswaffe in der Hand hat ein maskierter Mann die Tageseinnahmen einer Spielhalle erbeutet.

Freitagnacht (21.08.) bemerkte eine Mitarbeiterin der Spielhalle in der Johann-Wilhelm-Lindlar-Straße gegen 23:30 Uhr einen Mann, der sich vor dem Eingang aufhielt. Kurz bevor sie den Laden schließen wollte, trat der Fremde dann doch ein. Maskiert ging er direkt hinter den Tresen und forderte die 53-Jährige auf, seine mitgebrachte Tasche voll zu machen. Mit einer Schusswaffe in der Hand zeigte er auf ein weiteres Behältnis und forderte die Mitarbeiterin auf, auch das Geld daraus in die Tasche zu legen. Anschließend verschwand er in unbekannte Richtung.

Die Beute betrug wenige 100 Euro.

Der Täter soll etwa 160 bis 170 cm bei sehr schlanker Statur groß sein. Er war vermutlich zwischen 20 und 30 Jahre. Der südländisch wirkende Mann hatte auffallend große, dunkle Augen und eine "gebräunte" Hautfarbe. Er sprach gutes Deutsch mit leichtem Akzent. Bekleidet war der Unbekannte mit einem schwarzen Hoodie mit weißem Aufdruck und einer hellgrauen Stoffhose. Er trug schwarze Stoffhandschuhe und war im Mund- und Nasenbereich maskiert.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht etwas beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (gb)

