POL-ST: Lienen, versuchter Einbruch

Die Polizei sucht nach einem versuchten Einbruch, der im Gewerbegebiet an der Iburger Straße verübt worden ist, nach Zeugen. Unbekannte Täter waren dort in der Zeit zwischen Dienstagabend, 18.00 Uhr, und Mittwochmorgen (17.06.2020), 07.40 Uhr, auf das Gelände einer Kraftfahrzeugwerkstatt gegangen. Mit einem Stein versuchten die Täter eine Fensterscheibe einzuschlagen. Dies gelang ihnen aber nicht. Sie flüchteten, ohne in das Gebäude gelangt zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

