Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Einbruch gemeldet

Hopsten (ots)

Unbekannte Diebe sind in der Nacht zum Mittwoch (17.06.2020) in ein Wohnhaus am Teupenweg eingestiegen. Die Bewohner konnten mitteilen, dass um Mitternacht an dem Gebäude noch alles in Ordnung war. Am frühen Morgen um 05.00 Uhr wurde dann die aufgebrochene Terrassentür festgestellt. Die Unbekannten hatten mehrfach ein Hebelwerkzeug angesetzt und somit Sachschäden in Höhe von etwa 500 Euro angerichtet. Bei einer ersten Durchsicht des konnte festgestellt werden, dass der oder die Täter verschiedene Gegenstände entwendet hatten. Zur Beute, deren Wert im vierstelligen Eurobereich liegt, gehören eine Geldkassette, ein Laptop und ein Tablet PCC sowie Lautsprecher. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, Telefon 05451/591-4315.

