Polizei Düren

POL-DN: Zahnverlust bei Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

IndenInden (ots)

Polizeibeamte wurden am Donnerstagmittag zu einem Unfallort der kurioseren Art gerufen: ein parkendes Auto war beschädigt worden, mutmaßlich von einem/einer Radfahrenden. Diese/r hatte sich vom Unfallort entfernt, jedoch einige Spuren hinterlassen, unter anderem mehrere Zähne.

Der Verkehrsunfall muss sich zwischen 06:00 Uhr und 11:15 Uhr ereignet haben, denn in dieser Zeit stand der Pkw am rechten Fahrbahnrand der Straße "An der Kippe" in Inden/Altdorf geparkt. Eine Nutzerin des Wagens stellte dann am späten Vormittag fest, dass das Fahrzeug mehrere Beschädigungen im Bereich der hinteren Stoßstange, des Kotflügels und der Heckklappe aufwies. Eine am Unfallort zurückgebliebene Fahrradlampe sowie weitere Spuren lassen den Schluss zu, dass ein Radfahrer oder eine -fahrerin gegen das Heck des Wagens geprallt war.

Neben Blutanhaftungen fanden sich in der beschädigten Karosserie überdies Zähne, die dem Unfallverursacher/der -verursacherin wohl durch den starken Aufprall ausgeschlagen worden waren.

Hinweise auf die Identität des/der verletzten Radfahrer/in liegen bislang nicht vor. Denkbar ist, dass diese/r sich zunächst in ärztliche Behandlung begeben hat, und möglicherweise im Nachgang die Polizei über den Verkehrsunfall informieren wollte. Er/Sie wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, die zunächst wegen des Straftatbestands der Verkehrsunfallflucht ermittelt. Auch Zeugen, die Hinweise auf das Geschehen oder den/die Verletzte/n geben können, mögen sich bitte melden: die Leitstelle der Polizei ist unter der Telefonnummer 02421 949-6425 jederzeit erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell