Polizei Düren

POL-DN: Dreirad-Fahrer flüchtet vor Kontrolle

DürenDüren (ots)

Eine Funkstreifenbesatzung der Polizei Düren beabsichtigte den Führer eines Dreirades nach der Fahrt von der Fritz-Erler-Straße zur Josef-Schregel-Straße zu kontrollieren. Der Führer des dreirädrigen Rollerfahrzeuges missachtete trotz deutlicher Anhaltzeichen mit einem beleuchteten Anhaltstab und eingeschaltetem Blaulicht die Weisungen der Beamten und entzog sich in rasanter Fahrt der Kontrolle. Dabei flüchtete er rücksichtslos mit höherer als die bauartbedingte Geschwindigkeit über innerstädtische Straßen teils über die Fußgängerzone und dann in ein Wohngebiet. Bei seiner Fahrt fuhr er rücksichtlos, so dass andere Verkehrsteilnehmer bremsen und ausweichen mussten. In einer Gasse stellte er das mit falschem Versicherungskennzeichen versehene Piaggio Ape 50-Fahrzeug ab. Der männliche Fahrer flüchtete laut Zeugenaussagen weiter zu Fuß. In der anschließenden Fahndung konnte jedoch der 18-jährige Tatverdächtige nahe eines Sportplatzes gestellt werden. Da der Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss bestand, wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Eine entsprechende Fahrerlaubnis für das Führen des Dreirades konnte er nicht vorweisen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell