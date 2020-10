Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Taschendiebstahl

Morbach (ots)

In Morbach kam es bereits am Freitag 09.10.2020 zwischen 11 und 12 Uhr zu zwei Taschendiebstählen in den Supermarktfilialen von REWE und Lidl. Die bisher nicht bekannten Täter haben dabei offensichtlich gezielt älter Damen als Opfer ausgesucht, um in einem Moment der Unaufmerksamkeit gezielt die Geldbörse aus der mitgeführten Handtasche zu entwenden. Das Diebesgut liegt in beiden Fällen jeweils im mittleren bis hohen zweistelligen Bereich. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftaten.

Wichtige Informationen und Tipps wie sich vor derartigen Straftaten besser schützen können, gibt es im Internet unter: www.polizei-beratung.de

