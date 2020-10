Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Reifen zerstochen

Trier (ots)

Am 12.10.2020, zw. 07.05 und 07.40 Uhr wurde bei einem Mercedes Benz, welcher in Konz, Lessingstraße gegenüber dem Ärztehaus zum Parken abgestellt war, der vordere rechte Reifen zerstochen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Konz unter der Tel. 06501/92680 erbeten.

