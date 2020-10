Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW beschädigt, Verursacher flüchtig

Schweich (ots)

Am Donnerstag, dem 08.09.2020, zwischen 09:30 und 10:00 Uhr, wurde ein weißer Transporter, der am Fahrbahnrand eines Wirtschaftsweges in den Weinbergen der Gemarkung Schweich, gegenüber der Ortslage Longuich geparkt war, von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift und beschädigt. Der (die) Unfallverursacher(in) entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise hierzu bitte an die Polizeiinspektion Schweich, Tel.: 06502/9157-0

